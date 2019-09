Kuratorium übernimmt Zotzenbacher KiTa

Lautertal/Zotzenbach.Die evangelische Kindertagesstätte Am Thasberg in Zotzenbach bekommt einen neuen Träger. Die Rimbacher Gemeindevertretung hat zugestimmt, das Kindergarten-Kuratorium Lautertal einzubinden, das bereits die Führung er evangelischen Kindertagesstätte im Ölgärtchen in Rimbach übernommen hat. Gleichzeitig übernimmt die Gemeinde Rimbach Grundstücke und das Gebäude am Thasberg in Erbpacht von der

...