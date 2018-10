Kurs im Bogenschießen

Lautern.Bogenschießen entspannt den Geist, fördert die Konzentration und kräftigt den Körper. Das harmonische Zusammenspiel von Bewegungsabläufen und Atmung stabilisiert die Wirbelsäule.

In einem Workshop der Kreisvolkshochschule werden die technischen Grundlagen vermittelt. Ausrüstung wird gestellt. Der Kurs ist am Samstag, 3. November, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Festhalle in Lautern. Anmeldeschluss ist am 29. Oktober. red

