Lautertal.Einen Kurs im Bogenschießen bietet die Kreisvolkshochschule Bergstraße am Sonntag, 10. März, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, in der Festhalle in Lautern an.

Bogenschießen entspanne den Geist, fördere die Konzentration und kräftige den Körper. Das harmonische Zusammenspiel von Bewegungsabläufen und Atmung stabilisiere die Wirbelsäule. Im Workshop lerne man die technischen Grundlagen, heißt es in einer Ankündigung.

Die Ausrüstung wird gestellt. Rückfragen sind unter Tel.: 06253/ 808824 möglich. red

Info: Anmeldung bis heute (Dienstag) bei der KVHS Bergstraße unter kvhs-bergstrasse.de oder unter Telefon 06251/1729615.

