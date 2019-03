Kurs in Qigong beginnt

Reichenbach/Elmshausen.Am heutigen Mittwoch (13. März) startet der nächste Qigong-Kurs des SSV Reichenbach. An zehn Abenden, jeweils mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr leitet Elke Hölzel die Übungsstunden in der Lautertalhalle in Elmshausen. Für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft im Verein nicht erforderlich, schreiben die Organisatoren. Bequeme Kleidung sollte mitgebracht werden.

„Qiqong ist Teil der traditionellen chinesischen Medizin und soll die Energien des Körpers zum Fließen bringen. Mit langsamen, sanften Bewegungen im Stehen, Sitzen oder Liegen“ werden laut Veranstalter „Körper, Geist und Seele in Harmonie und die Energiebahnen von Ying und Yang in Einklang gebracht“.

Die insgesamt 18 Übungen werden stetig wiederholt. Sie seien für Neueinsteiger leicht erlernbar, so der SSV. Eine kleine Meditation sowie der Einsatz der Qigong-Kugeln gehören in jeder Übungsstunde dazu. red

