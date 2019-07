Kurs in Selbstbehauptung für Kinder

Lautertal.Die Jugendpflege der Gemeinde Lautertal lädt zu einem Selbstbehauptungskurs für Kinder ein. Der Kurs „Stärken stärken – von Anfang an“ richtet sich an diejenigen, die am Übergang vom Kindergarten zur Schule stehen. Termin ist am 19. und 20. Oktober (Samstag und Sonntag). Die Jugendpflege der Gemeinde Lautertal kooperiert mit Dietmar Lietz vom Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konflikttraining.

Kinder sollen leistungsstark und engagiert in Schule und Freizeit sein sowie Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit besitzen. Zudem müssen sie sich vor Mobbing und Ausgrenzung schützen können. Gleichzeitig wird sozial kompetentes Verhalten gefordert: Teamfähigkeit, Empathie und kommunikative Kompetenzen sind ebenso gefragt wie eigene Interessen angemessen zu vertreten, Konflikte gewaltfrei lösen und selbstbestimmt handeln zu können, schreibt Jugendpfleger Peter Schuster in seiner Einladung.

Eltern stehen vor der Herausforderung den Kindern all diese Kompetenzen zu vermitteln, sie zu stärken und ihnen ein positives Vorbild zu sein. Häufig ist es jedoch nicht leicht, im Alltag die Zeit und Gelegenheit zu finden um sich als Familie diesen Aufgaben zu stellen.

Das Training ist auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet. Im Vordergrund steht Lernen durch Erleben und Bewegung. Theoretische Lerninhalte werden mit Übungen und Gesprächen verbunden. Gegenseitige Unterstützung, Empathiefähigkeit und das Trainieren sozialer Kompetenzen sind dabei wichtige Aspekte, die eine Familie stärken.

Der Lehrgang läuft am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen. Die Kursgebühr ist zu Beginn bar zu zahlen. Mitzubringen sind außerdem Pausenbrot, Getränk und Hallenturnschuhe. red

