Kurse, die Kinder fit machen

Lautertal.Die Jugendpflege der Gemeinde Lautertal bietet in diesem Jahr weitere Präventionskurse für Kinder an. Das erste Angebot startet bereits in diesem Monat.

Ein zweitägiger Selbstbehauptungskurs für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mit einem Elternteil läuft am 24. und 25. Februar (Samstag und Sonntag) in Kooperation mit Dietmar Lietz vom Institut für Gewaltprävention,

...