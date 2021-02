Kurz notiert

Keine Feier im Kindergarten

Gadernheim.Im evangelischen Kindergarten in Gadernheim wurde keine Fastnachtsfeier veranstaltet. Darauf weist die Kindergartenleitung hin. Die in unserem Bericht vom vergangenen Dienstag erwähnten Fastnachts-Tüten seien auch an die Kinder im Kindergarten zur Nutzung zu Hause verteilt worden red

Haushaltsberatung

Schlierbach. Der Schlierbacher Ortsbeirat trifft sich am Donnerstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Bei der Sitzung soll der Haushalts-Entwurf 2021 der Stadt Lindenfels beraten werden. Außerdem geht es um die Bushaltestelle Fürther Straße 3 am alten Schulhaus. red

Gottesdienst im Internet

Reichenbach. Einen Gottesdienst veröffentlicht die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach am Sonntag, 21. Februar, im Internet. Beginn ist um 9.30 Uhr. red

Info: kirchspiel-lautertal.de/ gottesdienste

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.02.2021