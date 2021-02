Kurz notiert

Gottesdienst im Internet

Reichenbach.Einen Gottesdienst veröffentlicht die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach morgen (Sonntag) im Internet. Beginn ist um 9.30 Uhr. red

Sperrung wegen Baumfällung

Elmshausen. Wegen Baumfällarbeiten kommt es am Samstag, 27. Februar, in Elmshausen zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird die Nibelungenstraße in Höhe von Hausnummer 145 mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Die Arbeiten sind in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. red

Info: kirchspiel-lautertal.de/ gottesdienste

