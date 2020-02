Reichenbach.Am Sonntag, 15. März, ist in der Zeit von 13 bis 16 Uhr der nächste Ladys-Markt in der TSV Turnhalle in Reichenbach. Die Besucher finden ein reichhaltiges Angebot an saisonaler Frauenbekleidung, sowie Schuhe und Accessoires.

Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und andere Speisen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020