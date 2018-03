Anzeige

Lautertal..Die Römer haben sich mit Signalfeuern über große Entfernungen gewarnt. An diese Tradition erinnern die "Lärmfeuer" im Odenwald und an der Bergstraße. An rund 30 Orten sind heute (Samstag) zum Einbruch der Dunkelheit große Lagerfeuer geplant. "Jedes Lärmfeuer ist anders", sagt die Sprecherin der Organisatoren, Marieta Hiller. "An einem Platz gibt es ein Vier-Gänge-Menü, an einem anderen steht man gemütlich ums Feuer, trinkt Bier und isst Bratwurst." Der Begriff "Lärmfeuer" komme stamme vermutlich aber nicht von den Römern, sondern aus dem Französischen: "à l'arme" heißt "zur Waffe".

Die Römer hatten feste Stationen für ihre Signalfeuer mit Holzstapeln und permanenter Besatzung, wie Hiller berichtet, die sich als Gästeführerin mit der römischen Geschichte der Region beschäftigt. Dies sei auch auf der Trajanssäule in Rom zu erkennen. "Sehr wahrscheinlich" hätten römische Truppen auch im Odenwald vor mehr als 2000 Jahren von Türmen und Kastellen aus über große Entfernungen Nachrichten übermittelt.

Das Wissen über die Plätze im Odenwald sei wesentlich dem Heimatforscher Friedrich Höreth zu verdanken, der im Landesarchiv Darmstadt gearbeitet habe. In der in der Bombennacht im September 1944, in der wesentliche Teile Darmstadts zerstört wurden, habe er die Unterlagen mit nach Hause genommen habe: sie blieben erhalten.