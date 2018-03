Lärmfeuer leuchten wieder im Odenwald

Lautertal/Lindenfels.An insgesamt 29 Orten im Odenwald und in der Rheinebene gibt es am Abend des 24. März – dem letzten Samstag der Winterzeit – feurige Veranstaltungen: Fackelwanderungen, Böllerschüsse oder Vorträge läuten die Entzündung der großen Lärmfeuer ein, die dann weit in die Dunkelheit hinein leuchten werden.

Früher war das Lärmfeuer eine militärische Einrichtung, die vermutlich schon auf die

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2299 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.02.2018