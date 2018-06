Anzeige

Lautertal.Am heutigen Dienstag, 26. Juni, stehen zwei Termine bei den Ferienspielen in Lautertal an. Von 9.30 bis 12.30 Uhr ist Lama-Trekking mit Lena Weimar. Bei einer Wanderung werden die Kinder von Lamas und Ziegen begleitet. Treffpunkt für angemeldete Teilnehmer ist am Dorfgemeinschaftshaus Schannenbach.

FunGeocaching wird dann mittags von 13.30 bis 16 Uhr angeboten. Die Teilnehmer können mit Hilfe modernster Technik auf Schatzsuche gehen. Ein Tour-Guide begleitet die Gruppe und erklärt die GPS-Geräte, damit die versteckten Schätze gefunden werden. Es braucht also noch keine Erfahrung mit Geocaching oder GPS-Geräten. Im Team werden die Kinder lustige Aufgaben lösen. Treffpunkt für angemeldete Kinder ist am Sportplatz Schönberg. red