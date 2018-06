Anzeige

Menschen, die trotz Alters oder gesundheitlicher Einschränkungen in ihren eigenen vier Wänden leben, sollen im Vorderen Odenwald künftig, neben Ärzten und ihren Helfern, eine zusätzliche Anlaufstelle bekommen. Innerhalb der kommenden Wochen will der Kreis Bergstraße eine Stelle für eine sogenannte Psychosoziale Fachkraft auf dem Land (Paula) ausschreiben. Als „Kümmerer-Person“ soll sie - im Stile der althergebrachten Gemeindeschwester - ältere und hilfsbedürftige Menschen im Alltag beraten und an erforderliche Hilfsangebote vermitteln.

Die Stelle ist ein Baustein des interkommunalen Netzwerks ortsnahe Versorgung im Odenwald (Novo), in dem der Kreis sowie die Kommunen Lautertal, Lindenfels, Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Grasellenbach, Mörlenbach, Rimbach und Wald-Michelbach vertreten sind.

Auch das Land Hessen zählt zu den Unterstützern. In den Räumen der Gadernheimer Arztpraxis Schäfer überreichte gestern Innenminister Stefan Grüttner einen Förderbescheid an Kreisbeigeordnete Diana Stolz (beide CDU). Für zwei Jahre übernimmt Wiesbaden Personalkosten in Höhe von 59 000 Euro.