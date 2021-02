Land verspricht mehr Hilfe beim Wolfsschutz

Lautertal/Wiesbaden.Ein neues Wolfszentrum soll in Hessen künftig die Rückkehr des Raubtieres in das Bundesland weiter begleiten. Das Zentrum ist als zentrale Anlaufstelle beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) angesiedelt und für Wolfsmonitoring und -management zuständig, wie das Umweltministerium in Wiesbaden mitteilte.

Ein neuer Wolfsmanagementplan sei vergangene Woche

...