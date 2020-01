Landfrauen treffen sich auf der Landwirtschaftlichen Woche

Gadernheim.Das Jahresprogramm bei den Landfrauen beginnt traditionell mit einem besinnlichen, auch heiteren Erzählabend in den Raunächten in Gumpen. Der Bezirksverein der Landfrauen hat aber darüber hinaus in diesem Jahr viel vor. Mit Harfenklängen und Gedichten können die Landfrauen bereits morgen (Samstag) bei einem poetischen Frauenfrühstück das neue Jahr begrüßen. Dazu lädt der Bezirksvorstand für 9 Uhr in das Gasthaus Zum Fürstengrund in Rohrbach ein.

Zum Landfrauenabend während der Landwirtschaftlichen Woche Südhessen in Lampertheim am Dienstag, 28. Januar, sind die Landfrauen von ihren Kolleginnen aus dem Bezirks Heppenheim eingeladen. Andreas Möller bespricht sein aktuelles Buch „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“ und will zeigen, weshalb ein anderer Blick auf die Landwirtschaft nötig ist. Landfrauen aus ganz Südhessen werden zu diesem Informationsabend erwartet.

Am Mittwoch, 4. März, ist die Mitgliederversammlung mit Ehrungen langjähriger Mitglieder in der Hippelsbacher Bauernstube. Dabei wird die Servicebörse, eine Einrichtung des hessischen Landfrauenverbandes, vorgestellt werden.

Die Veranstaltung des Odenwaldkreises zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, haben die Landfrauen in ihr Programm aufgenommen. In der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr gibt es dazu im Erbacher Schloss eine Lesung und eine Führung mit Informationen über die Gemahlinnen der Erbacher Grafen. „Die Frau an seiner Seite“ beleuchtet das Wirken dieser Frauen und deren Beitrag zur Geschichte des Hauses Erbach. Anschließend wird eine szenische Lesung im Historischen Rathaus über „Die Frauschaft der Herrschaft“ mit Theaterpädagogin Barbara Linnenbrügger angeboten.

Schafzucht und Hessentag

Am Samstag, 28. März, steht für 14 Uhr eine Exkursion zur Schafzucht von Christel und Bernd Keller in Rehbach an. Die Züchter geben Einblicke in ihre Schafhaltung. Eine weitere Betriebsbesichtigung führt die Landfrauen am Donnerstag, 28. Mai, zur Erdbeer- und Spargelzucht nach Lampertheim. Willi Billau und seine Familie produzieren in ihrem Betrieb außer Erdbeeren und Spargel auch Knoblauch und Kartoffeln und züchten Jungpflanzen.

Beim Landfrauentag auf dem Hessentag in Bad Vilbel treffen sich am Mittwoch, 10. Juni, die Landfrauen aus dem Odenwald mit vielen weiteren aus Hessen. Viel politische Prominenz, einen Vortrag eines Gastredners, sowie ein buntes Programm der Landfrauen aus dem Bezirk Friedberg sind zu erwarten.

Zum Deutschen Landfrauentag in Essen, der von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli, führt eine Fahrt der Odenwälder Landfrauen. Außer der Festveranstaltung stehen eine Stadtbesichtigung, ein Besuch der Villa Hügel und der Altstadt des Stadtteils Kettwig an. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung in der Geschäftsstelle erforderlich.

Wie Trinkwasser gewonnen, aufbereitet und im Rohrnetz verteilt wird, können die Landfrauen bei einer Besichtigung des Wasserwerkes Hergershausen erfahren. Anschließend ist eine Einkehr im Gasthaus Grünewalds in Ober-Klingen vorgesehen.

An ihrem Stand auf dem Odenwälder Bauernmarkt vom 9. bis zum 11. Oktober in Erbach informieren die Landfrauen darüber, dass gesunde und vitaminreiche Lebensmittel auch in der Region angebaut werden. Sie stellen das heimische „Superfood“ vor, dabei steht das Wurzelgemüse im Blickfeld. Dazu gibt es Landfrauenrezepte, ein Ratespiel zum Thema und für die Kinder eine Fühlkiste.

Bei einem Tagesseminar „Anleitung zum Glücklichsein“ am Samstag, 24. Oktober, im Gasthaus Lärmfeuer in Rohrbach steht die Frage im Raum, was Glück überhaupt ist und ob Zufriedenheit oder Genuss im Alltag wünschenswert sind. Eine Sport- und Entspannungspädagogin wird Anregungen geben, wie Bewegung das Wohlfühlen befördert. Um Fußgesundheit geht es bei einem Vortrag am Mittwoch, 4. November, ab 19.30 Uhr in Fränkisch-Crumbach.

Zu allen Veranstaltungen sind die Mitglieder und weitere Interessenten eingeladen. red

Info: Weitere Informationen zu den Terminen und Aktionen unter bezirkslandfrauen- reichelsheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.01.2020