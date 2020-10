Landstraße heute gesperrt

Lautertal.Die Landstraße 3098 zwischen Beedenkirchen und Reichenbach wird heute (Montag) in der Zeit von 8 bis 15 Uhr gesperrt werden. Das teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit.

Grund sind Baumfällarbeiten an der Strecke. Ein Vorbeifahren an den schweren Fahrzeugen wird nicht möglich sein. Die Arbeiten wurden in die Herbstferien gelegt, da in dieser Zeit keine Schulbusse auf der Straße unterwegs sind. Der Verkehr muss über Brandau und Gadernheim ausweichen. red

