Landstraße im Modautal gesperrt

Modautal.Am kommenden Montag, 17. September, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der Landstraße zwischen Nieder-Modau und Ober-Ramstadt.

Bis voraussichtlich Mitte Oktober soll auf einer Länge von insgesamt rund zwei Kilometern die Asphaltfahrbahn erneuert werden. Begonnen werden die Arbeiten im Streckenabschnitt zwischen Nieder-Modau und der Einmündung der L 3106 an der Schlossmühle. Die Umleitung führt über Rohrbach und dann über die L 3106. Die Bauarbeiten sollen am Freitag, 28. September, beendet sein, wie Hessen Mobil mitteilte.

Danach wird die Straße zwischen der Schlossmühle und der B 426 bei Ober-Ramstadt neu gebaut. Die Umleitung führt über Rohrbach und Wembach-Hahn. Auf der Umleitungsstrecke werden in Rohrbach und in Wembach-Hahn Halteverbote ausgewiesen. An kritischen Einmündungen und Engstellen werden provisorischen Ampelanlagen aufgestellt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018