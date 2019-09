Landstraße wird nochmals gesperrt

Lautertal.Die Landstraße zwischen Beedenkirchen und Reichenbach wird in der zweiten Woche der Herbstferien nochmals für den Verkehr gesperrt werden. Die Gemeinde Lautertal wies gestern darauf hin, dass in dieser Zeit die bereits angekündigten Nacharbeiten an der Trasse erledigt werden sollen.

Auf einer Strecke von über zwei Kilometern Länge war die L 3098 zwischen April und Juni erneuert worden, weil sich starke Schäden gezeigt hatten. Seitdem Ende Juni die Straße wieder für den Verkehr freigegeben wurde, mehrten sich allerdings unter den Autofahrern die Klagen darüber, dass es jetzt nicht mehr so viel Platz geben wie vorher. Auch an der Platzierung der Leitplanken war kritisch gesehen worden.

Leitplanke wird versetzt

Und da wird in der Tat mindestens an einer Stelle etwas korrigiert werden müssen, denn eine Grundstückszufahrt ist dadurch versperrt worden. Außerdem hat die Baufirma eine Haltebucht unterhalb von Beedenkirchen entfernt, obwohl dies so nicht vorgesehen war. Zusätzlich sind nach Angaben der Gemeinde Mängel an der Fahrbahn zu beheben.

Die Vollsperrung wird zwischen der Einfahrt zum Felsenmeer-Parkplatz in Reichenbach und dem Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen ausgewiesen werden und gilt ab Montag, 7. Oktober. Bis zum Schulbeginn am 14. Oktober soll die Straße dann wieder offen sein – auch damit die Schulbusse wieder fahren können.

Die Umleitung wird wie schon im Frühjahr über Gadernheim führen. Das Felsenmeer-Informationszentrum ist wieder nur über Reichenbach erreichbar. Besucher des Felsenmeers können aber auch die Parkplätze am Ohlyturm auf dem Felsberg, am Talweg sowie in Beedenkirchen benutzen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019