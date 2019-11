Laternenumzug zum Striethteich

Elmshausen.Das alljährliche Laternenfest der Grundschule Elmshausen findet am Montag, 11. November, statt. Alle Schulkinder treffen sich um 17 Uhr mit den Laternen am Feuerwehrhaus. Die Schulkinder ziehen klassenweise mit ihren Lehrerinnen hinter dem Pferd mit dem St. Martin zum Striethteich. Eltern, Geschwister und andere Teilnehmer schließen sich hinter den Schulkindern an. Zum Abschluss treffen sich alle wieder auf dem Feuerwehrplatz, wo die Kinder Lieder, Spiele und Tänze vorführen.

Danach wird das Martinsfeuer angezündet und es gibt Weckmänner und Getränke für die Kinder sowie Bratwurst und Glühwein für die Erwachsenen. Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.11.2019