Lautern 1952 im Sonnenschein

Lautern.Vor allem wegen der fehlenden Bebauung im Vordergrund ist sofort zu erkennen, dass es sich um eine ältere Aufnahme von Lautern mit Blick Richtung Brandau handelt. Der ehemalige Lauterner Bürger Volker Hendricks hat uns das Bild zur Verfügung gestellt. Laut Philipp Röhm, gebürtiger Lauterner und jahrelang Vorsitzender des örtlichen Gesangvereins, muss das Foto Anfang der 50er Jahre entstanden sein.

Das einzige Anwesen am Marienberg (vorne) soll der Familie Colin gehört haben. Ganz prominent in der Bildmitte ist das ehemalige Gasthaus Zum Schützenhof an der Nibelungenstraße zu erkennen. Die älteren Lauterner werden wie Philipp Röhm die einzelnen Gebäude den jeweiligen Besitzern zuordnen können. koe/Repro: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.09.2019