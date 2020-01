Lautern.Die Sportgemeinschaft Lautern hatte zu einer Winterwanderung eingeladen. Organisiert worden war de Tour von Karl Schmidt. Start war am Sportplatz in Lautern, wo sich rund 30 Teilnehmer für die Wanderung eingefunden hatten. In Beedenkirchen wurde zunächst Rast gemacht, bevor der Weg weiter führte zur Kuralpe und nach Steigerts. Dort kehrte die Gruppe zum Abschluss ein. tm/Bild: SG Lautern

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.01.2020