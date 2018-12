Lautertal bekommt Leon-Hilfe-Inseln

Lautertal.In Kooperation mit der Polizeidirektion Bergstraße will die Gemeinde Lautertal auch in der Gemeinde sogenannte Leon-Hilfe-Inseln als Anlaufstellen für Kinder in Notlagen einrichten. Dabei handelt sich um ein Projekt der hessischen Polizei, das Kindern in Notsituationen ermöglichen soll, überall im Gemeindegebiet Anlaufstellen und Hilfe zu finden.

Leon-Hilfe-Inseln sind mit einem Plakat und einem Notfallplan ausgestattet und somit schon von außen gut erkennbar. Sie können von Kindern aufgesucht werden, die sich in Gefahr befinden, von Fremden angesprochen oder verfolgt werden, sich verlaufen haben oder denen es ganz einfach nicht gut geht.

Interessierte Bürger sowie Vertreter der Schulen und Kindertagesstätten aus Lautertal sind eingeladen, dieses Projekt zu unterstützen, da sie für eine erfolgreiche Umsetzung als Vermittler benötigt werden, wie Jugendpfleger Peter Schuster in einer Mitteilung schreibt.

Auftakttreffen am 14. Februar

Zum Start ist eine Informationsveranstaltung vorgesehen. Termin ist Donnerstag, 14. Februar, ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus der Gemeinde in Reichenbach. Ein Vertreter der Polizei wird dabei das in anderen Gemeinden bereits erfolgreiche Projekt vorstellen und Fragen beantworten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018