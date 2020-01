Lautertal.Während die höher gelegenen Ortssteile Lautertals sich an reichlich Sonnenschein erfreuen konnten, lagen die unteren Teile des Tals den ganzen Tag über im Nebel. Die Sonne war nicht stark genug, um die Nebelbänke aufzulösen wie unser Bild zeigt, das bei Reichenbach am Forstweg in Richtung Knoden entstand. Wo die Sonne nicht schien, war es relativ frisch. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.01.2020