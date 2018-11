„Lautertal muss alle Kräfte mobilisieren“

Michael Weinig AG

760 Jahre geballte Weinig-Erfahrung

Ehrungen bei Weinig: Insgesamt 19 Mitarbeiter wurden am gestrigen Dienstag in einer Feierstunde für ihre 40-jährige Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. Tauberbischofsheim. „Es ist ein ganz besonderes Ereignis, denn so viele ...