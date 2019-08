Lautertal plant Versammlung zu Straßenbeiträgen

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal möchte bezüglich der Straßenbeiträge Nägel mit Köpfen machen und geht das Thema offensiv an. Ein Antrag von LBL und CDU zu diesem Thema, wurde von der Gemeindevertretung am Donnerstag einstimmig angenommen. Der Antrag konnte in der Juni-Sitzung nicht mehr behandelt werden.

Danach soll zunächst eine Bürgerversammlung zu diesem Thema veranstaltet werden, in der Experten Möglichkeiten und Alternativen aufzeigen, die zum einen die Bürger von zum Teil sehr hohen Anliegergebühren entlasten, aber auch die Sanierung der gemeindeeigenen Straße nicht erschweren. Wichtig war den Gemeindevertretern, dass zu einer Bürgerversammlung im Sinne der Hessischen Gemeindeordnung eingeladen wird, damit sich auch die Bürger informieren können.

Im Nachgang sollen Haupt- und Finanzausschuss sowie Bauausschuss eine eventuelle Neufassung der Straßenbeitragssatzung der Gemeinde beraten. Ziel müsse sein, eine sozialverträgliche und gerechte Regelung zu finden. Ergänzend soll ein Straßenzustandsregister erstellt beziehungsweise aktualisiert werden und den Beratungen zur Verfügung gestellt werden.

Wie Markus Bormuth von der LBL betonte, sei es wichtig, dass die Bürger erfahren, was möglich ist und welche Kosten damit verbunden sind. Für die SPD begrüßte Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt, dass dieses Thema aufgegriffen wurde. Eine Information von außen sei dringend notwendig, um alle Alternativen aufzuzeigen. Es sei aber wichtig, dass seitens der Parteien „kein Überbietungswettbewerb“ gestartet werde.

Termin wird noch festgelegt

Für die Grünen nannte Frank Maus den Antrag, „gut, wichtig, richtig und zum richtigen Zeitpunkt“. Er erinnerte an die umfängliche Straßensanierung in Elmshausen, die viele Anlieger in eine schwierige finanzielle Situation gebracht habe und verwies auf die kommende Sanierung der B 47 in Gadernheim. Da wegen der externen Referenten die Terminierung der Bürgerversammlung nicht allein vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung beeinflusst wird, sprach sich Günter Haas für einen Termin „baldmöglichst“ aus.

Eine etwas kuriose Situation ergab sich bei dem Antrag der CDU-Fraktion bezüglich des ruhenden Verkehrs, der ebenfalls aus der Juni-Sitzung stammt. So räumte Fraktionschef Peter Hannewald ein, dass sich seit Einbringung des Antrages insbesondere in Reichenbach etwas positiv geändert habe. Verstöße gegen die Regeln des ruhenden Verkehrs gebe es aber in allen Ortsteilen, gerade an den Wochenenden.

Mit ihrem Antrag hatte die CDU-Fraktion den Bürgermeister der Gemeinde Lautertal aufgefordert, „unverzüglich für eine engmaschigere und konsequentere Einhaltung der Regeln zum ruhenden Verkehr“ zu sorgen. Eine Aufforderung, die sich aber eigentlich an den Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter richten müsste, denn mit Bensheim hat Lautertal einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk und Chef der Bensheimer Stadtpolizei, die für die Überwachung des Straßenverkehrs in Lautertal zuständig ist, ist Bürgermeister Richter. Das war aber nur eine Formalie, denn die Intention war allen Gemeindevertretern klar und wurde auch unterstützt. Auch Bürgermeister Andreas Heun verstand den Antrag als Appell, sich bei seinem Amtskollegen in Bensheim mit Nachdruck für eine Verbesserung der Situation einzusetzen.

Gleichzeitig machte er in seiner Stellungnahme auf ein „auch für die Verwaltung sehr schwieriges Thema“ aufmerksam, bei dem es sich nicht um ein Lautertaler Spezifikum handele, sondern der gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet sei. Er verwies auf die 45 bis 47 Millionen Autos, die auf deutschen Straßen zugelassen seien, auf immer größere Fahrzeuge, die Zunahme an Wohnmobilen und die immer wieder erkennbare Haltung von Bürgern, die Verwarnungsgelder offenbar „einkalkulieren“. So seien beispielsweise einem Bürger Lautertals innerhalb von zwei Monaten 28 Verwarnungsgelder à 25 Euro zugestellt worden.

Für die SPD-Fraktion begrüßte Albrecht Kaffenberger den Antrag und empfahl ein hartes Durchgreifen. Hoffnung setzte er auf die im Bund vorgesehene Änderung des Bußgeldkatalogs mit deutlich höheren Verwarnungsgeldern. js

