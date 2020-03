Lautertal schließt alle Einrichtungen, aber das Rathaus bleibt offen

Lautertal.Wegen der Corona-Krise hat Bürgermeister Andreas Heun (BILD: koe) weitreichende Einschränkungen verfügt. „Der Coronavirus wird unser Zusammenleben in den nächsten Tagen und Wochen bestimmen und zu erheblichen Einschränkungen führen“, schreibt Heun.

Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde sind ab sofort geschlossen. Hierzu zählen das Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach, die Dorfgemeinschaftshäuser in Beedenkirchen und Schannenbach, das Foyer der Heidenberghalle, das Rathaus in Gadernheim, die Festhalle in Lautern, der Turnraum in Lautern sowie die Lautertalhalle in Elmshausen mit dem Jugendzentrum.

Entgegen der Regelung in anderen Kommunen werde auch die Bücherei im Rathaus in Reichenbach geschlossen, da sei durch ehrenamtliche Helfer betrieben werde.

Öffnungszeiten nicht begrenzt

„Es ist von großer Bedeutung, dass wir alle persönlichen Kontakte auf die unbedingt notwendigen reduzieren. Dagegen halte ich es trotzdem für geboten und für genauso wichtig, dass wir das Rathaus weiter offen lassen, staatliche Institutionen und Behörden handlungsfähig bleiben“, so Heun. Daher seien die Öffnungszeiten im Rathaus nicht begrenzt worden.

Es werde allerdings der Publikumsverkehr auf das Erdgeschoss beschränkt werden. Vorkehrungen zur Hygiene und zur Vermeidung von Übertragung von Infektionen seien getroffen worden. Heun appellierte an die Bürger, lediglich notwendige und nicht aufschiebbare Vorsprachen im Rathaus vorzunehmen.

Zu den wenigen wichtigen Dienstleistungen im Einwohnermeldeamt zähle zum Beispiel die Verlängerung eines Personalausweises. Wer das Rathaus besuchen möchte, wird gebeten, sich zuvor unter Tel.: 06254 / 30736 oder per E-Mail: konietzka@lautertal.de anzumelden. Dabei könne ein Termin vereinbart werden, damit Anliegen ohne Wartezeit bearbeitet werden könnten.

Für Trauerfeiern gelte, dass eine Reduktion der Zahl der Teilnehmer „durch geeignete, den örtlichen Gegebenheiten angepasste Maßnahmen“ erreicht werde. Dies umfasse insbesondere eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen als Empfehlung an die Angehörigen.

Nur wenige Gäste bei Trauungen

Bei standesamtlichen Trauungen sei nur ein reduzierter Teilnehmerkreis zugelassen: das Brautpaar und engste Angehörigen). Bei Fragen zu Beerdigungen und Trauungen stehen Tanja Hajdaraj (Tel.: 06254 / 30727, E-Mail hajdaraj@lautertal.de) sowie Anita Rausch (Tel.: 06254 / 30762, E-Mail rausch@lautertal.de) zur Verfügung.

Veranstaltungen der Gemeinde würden mindestens bis zum Beginn der Osterferien am Montag, 6. April, abgesagt. Der Gemeindevorstand habe sich außerdem darauf verständigt, auf Geburtagsbesuche und Gratulationen zunächst zu verzichten. „Damit wir in Kontakt bleiben werde ich die Jubilare persönlich anrufen“, kündigte der Bürgermeister an.

Hilfe für ältere Menschen

Ältere Menschen seien besonders gefährdet. Wer keine Angehörigen und keine Hilfe habe, wird ausdrücklich gebeten, sich unter Tel.: 06254 / 3070 oder E-Mail: info@lautertal.de direkt an das Rathaus zu wenden. Für Besorgungen und Einkäufe werde die Verwaltung Hilfe vermitteln. Dies gelte auch für Leute, die solche Hilfe anbieten möchten. Formulare dazu stünden auch auf der Internetseite der Gemeinde zur Verfügung.

Bezüglich der weiteren Arbeit der gemeindlichen Gremien werde derzeit ein Vorschlag erarbeitet, der mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Günter Haas, und dem Ältestenrat abgestimmt werden solle. Die nächsten Sitzungen der Gemeindevertreter sind in der kommenden Woche vorgesehen.

Heun bat um Verständnis für die Entscheidungen. „Wir sind in einer Krisensituation und müssen die Infektionswelle abmildern, um insbesondere die älteren Menschen und Menschen mit belastenden Vorerkrankungen zu schützen. Alle Maßnahmen stehen dauerhaft auf dem Prüfstand. Wir bewerten die Lage ständig neu. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam und solidarisch diese schwierige Situation meistern werden.“ tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020