Lautertal soll „sicherer Hafen“ werden

Lautertal.Die Grüne Liste Lautertal fordert, dass die Gemeinde und den Kreis Bergstraße sich am Programm „Städte – sichere Häfen“ beteiligen. Mit der Initiative soll den Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze geholfen werden. Die Teilnehmer an dem Programm verpflichten sich dazu, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als gesetzlich vorgeschrieben.

„Die Corona-Krise stellt uns alle vor die größte Belastungsprobe der vergangenen Jahrzehnte und fordert uns allen ein Maximum an Rücksicht, Solidarität sowie Disziplin ab. Gleichzeitig bindet sie aber auch maximale Aufmerksamkeit, so dass wir andere wichtige Themen kaum noch wahrnehmen“, schreibt die GLL-Fraktion in einer Pressemitteilung. Wenn es gute medizinische Gründe dafür gebe, die gesellschaftlichen Aktivitäten zu reduzieren, so könne diese Entschleunigung dazu genutzt werden, Themen vorzubereiten.

Die Grünen sehen „gute Chancen“ dafür, dass die Gesellschaft aus der Corona-Krise lerne. Fraktionsmitglied Olaf Harjes: „Die Corona-Zeiten lehren uns die Relevanz von Solidarität innerhalb der Nachbarschaft und in der gesamten Gesellschaft. Mit unserem Antrag zum kommunalen Bündnis Städte – sichere Häfen wollen wir ein Signal der Solidarität gegenüber Flüchtlingen senden. Ganz konkret geht es uns dabei um den Schutz der Schwächsten unter ihnen: Kinder, unbetreute Jugendliche, Schwangere und Schiffbrüchige“

114 Kreise und Kommunen dabei

Das kommunale Bündnis „Städte – sichere Häfen“ wurde im Sommer vergangenen Jahres gegründet und umfasst inzwischen 144 Landkreise und Kommunen. Aus der näheren Umgebung sind Mannheim, Heidelberg, Groß-Gerau, Darmstadt und Darmstadt-Dieburg Bündnis-Mitglieder.

„Treten wir als Kommune und als Landkreis Bergstraße ebenfalls dem Bündnis bei, dann heißt das nicht, dass wir zwangsweise noch ein Wohnheim für Kinder in Lautertal aufmachen müssen“, so GLL-Fraktionsmitglied Udo Rutkowski. „Vielmehr erklären wir dann unsere Solidarität mit den anderen Kommunen im Kreis. Nähmen wir in Lautertal einige junge Männer mehr in der Flüchtlingsunterkunft auf, dann hielten wir dadurch dem Kreis den Rücken frei, um eine geeignete Unterkunft für Jugendliche an anderer Stelle zu etablieren.“

Bei Betrachtung der gesamteuropäischen Lage falle derzeit auf, dass sich aufgrund der Corona-bedingten Grenzschließungen ein Teil der Flüchtlinge von der griechisch-türkischen Grenze zurückgezogen habe, so die GLL.

Fraktionsvorsitzender Frank Maus hält das allerdings nicht für ein Zeichen für eine Entspannung der Lage: „Was bleibt, ist die katastrophale Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln und vor allem in der umkämpften syrischen Region Idlib. Aber auch in der Türkei harren derzeit noch Tausende Menschen aus. Erklären wir den Kreis Bergstraße sowie die Kommunen zum sicheren Hafen dann leisten wir einen kleinen und gut leistbaren Beitrag, um die humanitäre Situation der syrischen Flüchtlinge zu entspannen.“

„Beachtlicher humanitärer Effekt“

Dies ermögliche auf der Ebene des bundesdeutschen Bündnisses Städte – sichere Häfen und innerhalb der europaweiten Koalition der „Willigen Staaten“ einen „insgesamt beachtlich positiven humanitären Effekt“, so Maus. „Wir sollten die Bundesregierung aus einer christlich-humanistischen Grundhaltung heraus solidarisch unterstützen“, schreibt die Grüne Liste abschließend in ihrer Pressemitteilung. tm/red

