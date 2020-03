Gadernheim.Die Spielerei Bergstraße hat die für den 5. April geplante Veranstaltung „Lautertal spielt“ in der Heidenberghalle in Gadernheim abgesagt. Der Verein reagiert damit auf die Probleme mit dem grippeähnlichen Corona-Virus. „Lautertal spielt“ soll am Sonntag, 20. September, nachgeholt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020