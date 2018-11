Lautertaler begehen den Volkstrauertag in Gadernheim

Lautertal.Die zentrale Gedenkveranstaltung der Gemeinde Lautertal zum Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, findet in diesem Jahr in Gadernheim statt. Ab 10 Uhr ist dort in der evangelischen Kirche ein Gottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier, der auch von Kirchenseite die zentrale Feier aus Anlass des Gedenktages darstellt. Der evangelische Posaunenchor und der Gadernheimer Gesangverein Harmonie werden für den musikalischen Rahmen sorgen.

Im vergangenen Jahr war die Gemeinde erstmals von der Praxis abgewichen, an allen Ehrenmälern in den Ortsteilen eigene Gedenkstunden abzuhalten. Bürgermeister Jürgen Kaltwasser hatte die sonntägliche Gedenk-Tour mit insgesamt fünf Terminen in Beedenkirchen, Elmshausen, Lautern, Reichenbach und Schannenbach immer bereitwillig auf sich genommen. In Gadernheim hatte der örtliche VdK mit der Kirchengemeinde die Feier übernommen.

„Zeitgemäße Form“

Nach Kaltwassers Ausscheiden war aber entschieden worden, auch wegen der sinkenden Zahl an Teilnehmern, eine zentrale Feier auszurichten.

Die war im vergangenen Jahr in Reichenbach und soll in den kommenden Jahren immer in einem anderen Ortsteil abgehalten werden. Die Gruppen des Sozialverbandes VdK, die von der Entwicklung ein wenig überrollt worden waren, hatten 2017 an den anderen Ehrenmälern selbst Kundgebungen einberufen.

Bürgermeister Andreas Heun und die Pfarrer Mühlmeier und Scheunemann betonten bei der Ankündigung des Termins, an dem Gedenken solle in zeitgemäßer Form festgehalten werden. Eine zentrale Feier für ganz Lautertal ist auch nach Meinung von Günter Haas, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, der richtige Weg, um die Erinnerung an die Opfer der Weltkriege wachzuhalten.

Es gehe darum, den „Opfern Würde zu geben“, wie es Marion Mühlmeier ausdrückte. Ihr Kollege Jan Scheunemann bekräftigte, es sei schwer, die junge Generation mit dem Thema zu erreichen. Gleichzeitig sei es wichtig, die schlimmen Erfahrungen der Kriege wachzuhalten und daran zu erinnern, dass der Frieden nicht selbstverständlich sei, so Mühlmeier. „Gerade in dieser Zeit ist das so wichtig.“

Sie habe zum Beispiel mit den Konfirmanden das Ehrenmal an der Kirche besucht und die Namen der Gefallenen dort durchgelesen. Dabei sei den Jugendlichen deutlich geworden, dass viele Namen noch heute bekannter Gadernheimer Familien dort vertreten seien. Bürgermeister Heun sagte, die Gemeinde werde nicht nur am Ehrenmal vor der Gadernheimer Kirche einen Kranz niederlegen, sondern auch die Ehrenmäler in den anderen Ortsteilen zum Volkstrauertag schmücken, um ein Zeichen zu setzen und die Kriegsopfer zu ehren. tm

