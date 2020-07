Lautertaler Dörfer überstanden Kriege und Fehden

Lautertal.Einer Sage nach herrschte schon in grauer Vorzeit reges Treiben im heutigen Lautertal. Zwei Riesen sollen damals einen Streit ausgetragen haben, indem sie sich mit Felsbrocken bewarfen. So entstand demnach das Felsenmeer in Reichenbach. Wissenschaftler sehen eher Prozesse im Erdaltertum als Ursprung der Felsformation, die Brocken seien nach der letzten Eiszeit in Bewegung geraten, ins Tal

...