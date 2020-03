„Lautertaler halten sich an die Regeln“

Lautertal. „.Die Verordnung des Landes Hessen zur Kontaktsperre stellt für die Bürger der Gemeinde nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch einen massiven, aber notwendigen Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte dar.“ Bürgermeister Andreas Heun (BILD: Funck) stellt aber fest, dass es mit der Umsetzung der landesweiten Verordnung zum Kontaktverbot bisher in Lautertal keine Probleme gebe, trotz der erheblichen Einschnitte für die Bürger und die Gewerbetreibenden.

„Ich habe den Eindruck, dass sich der weitaus größte Teil der Bürger an die Verordnung hält und viele auch für diese großes Verständnis zeigen“, so Heun in einer Mitteilung. So gebe es nur „einige wenige Klagen und Beschwerden“ sowie gelegentliche Rückfragen. In letzteren Fällen habe das Ordnungsamt im Lautertaler Rathaus durch seine gute Arbeit zur raschen Klärung beigetragen.

„Viele zeigen sich einsichtig und halten die Maßnahmen jetzt auch für dringend erforderlich“, so der Bürgermeister weiter. Hilfsbereitschaft, Solidarität und Gemeinsinn in der Bevölkerung seien enorm. So hätten sich in den vergangenen Tagen viele Menschen gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten.

Die Bereitschaft, Älteren zu helfen und zum Beispiel Einkäufe zu erledigen, sei sehr groß. Jugendliche – aus den Jugendorganisationen der Parteien – hätten sich dazu bereiterklärt. Falls Hilfe nötig sei, könnten sich die Bürger aber auch vertrauensvoll an die Gemeindeverwaltung wenden. „Wir stehen mit den Helfern im engen Austausch und Kontakt“, berichtete Heun.

Die Krise werde enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und jeden treffen. „Viele örtliche Gastronomen und Geschäftsleute sind erheblich von den Verordnungen und dem Kontaktverbot betroffen und erleben bereits jetzt gravierende Umsatzausfälle. Deshalb bitte ich alle Bürger darum, die einheimische Gastronomie und das Gewerbe hier am Ort zu unterstützen. Viele bieten einen Online- Lieferservice an.“ Die Gemeinde werde in Kürze damit beginnen, Lieferdienste auf ihrer Internet-Seite aufzulisten.

„Staat muss handeln können“

Die Bürgermeister der Kreiskommunen hätten sich dazu verpflichtet, in diesen Wochen auf öffentliche Veranstaltungen zu verzichten. „Das machen wir nicht nur aus gesundheitlichem Schutz, sondern auch, weil wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Termine und Grußworte sind jetzt nicht entscheidend. Vielmehr müssen wir in dieser Krise beweisen, dass der Staat handlungsfähig bleibt und wir für die Probleme Lösungen haben.

Wir stehen alle vor einer harten Zeit. Wichtig ist jetzt, dass wir solidarisch zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen. Ganz besonders gilt es, den Menschen zu danken, die das öffentliche Leben am Laufen halten. Beispielhaft sind hier das Personal unserer Lautertaler Lebensmittelversorger, das Personal in den Arztpraxen, Apotheken sowie alle Helfer und Mitarbeiter in den Rettungs- und Pflegediensten zu nennen“, so Heun. tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.03.2020