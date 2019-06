Lautertaler randaliert mit Axt

Lautertal/Pfungstadt.Ein 21 Jahre alter Mann aus Lautertal hat am späten Freitagabend in Pfungstadt randaliert. Das berichtete die Polizei. Auf dem Gelände eines Supermarktes sei der Mann offenbar mit fünf Leuten in Streit geraten. Er habe diese bedroht und zwei Tische einer Bäckerei mit einer Axt beschädigt. Danach sei er zu Fuß geflüchtet.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Die nahm den 21-Jährigen unweit des Tatorts fest. Er habe mit 3,15 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Der Mann wurde mit zur Wache genommen. „Zur Verhinderung von weiteren Straftaten musste er die Nacht in der Zelle verbringen“, heißt es im Polizeibericht. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.06.2019