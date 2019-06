Lautertaler Wanderer erkundeten Mühlen

Gadernheim.Zur Wanderung im Juni trafen sich die Mitglieder des OWK Gadernheim bereits am frühen Morgen am Jarnacplatz in Gadernheim. Ziel war die Mühlentour im Oberen Gersprenztal. Mit den Pkw ging es bis nach Reichelsheim zum Parkplatz der Reichenberg–Schule, wo die Fahrzeuge abgestellt wurden.

Nach der Begrüßung durch die beiden Ortsgruppen des Odenwaldklubs in Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach, die alles für die Mühlentour organisiert hatten, ging es zunächst zur Herrnmühle. Hier hatte die Gruppe eine Führung durch die Mühle, die im Jahre 1513 durch das Erbacher Grafenhaus erbaut wurde.

Im Jahre 1879 wurde Familie Feick Eigentümer der Mühle mit Bäckerei, Sägewerk und Landwirtschaft und die Mühle wurde im Laufe der Jahre stets erweitert. Der landwirtschaftliche Betrieb wurde vergrößert, der Handel mit Futtermittel und Saatgut kam hinzu, Lagerkapazitäten wurden erweitert und die Mühle ist heute noch in Familienbesitz, bereits in der fünften Generation. Die alten Mauern und Balken blicken auf 500 Jahre zurück und trotz aller Neuerungen ist noch ein Teil der alten Mühlenromantik erhalten geblieben. Flachriemen aus Leder übertragen die Wasserkraft von der Turbine im Keller über vier Stockwerke bis ins Dachgeschoss. Dorthin, wo sie gebraucht wird, denn hier wird aus Getreide Mehl.

Einkehr in Reichelsheim

Anschließend stand die Besichtigung der Böckelsmühle auf dem Programm, die vom Besitzer umgebaut und restauriert wurde. Nächstes Ziel waren die Bockenröder Mühle und die Schmale-Mühle. An der Schmale-Mühle wurde eine Rast eingelegt, bevor es weiter ging. Vorbei an der Dornmühle mit Erwähnung der Heidenmühle und Stegmühle ging es zur Hornsmühle in Brensbach. Hier wurde die Gruppe mit dem Bus zurück nach Reichelsheim zur Herrnmühle gebracht, wo die Einkehr stattfand.

Die Trachtengruppe des OWK Reichelsheim sorgte für die musikalische Unterhaltung. Am späten Nachmittag ging es wieder zurück nach Gadernheim. Die Führung der etwas mehr als zehn Kilometer langen Wanderung von Reichelsheim bis Brensbach hatte der erste Werner Schmidt übernommen. ak

