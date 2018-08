Lautertalerin fällt auf Enkeltrick rein

Elmshausen.Eine Seniorin aus Elmshausen war jüngst im Glauben, mit ihrem Enkelsohn zu telefonieren, der vorgab auf die Schnelle Geld für einen Autokauf zu benötigen. Tatsächlich telefonierte sie jedoch mit Betrügern, die etwa 8000 Euro ergaunern konnten. Die gutgläubige Frau hinterfragte auch nicht, warum sie das Geld unter der Mülltonne deponieren sollte. Der Grund liegt auf der Hand: Der Schwindel wäre sonst sofort aufgeflogen.

Daher appelliert die Polizei: Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben oder an Stellen deponieren. „Vergewissern Sie sich vor der Übergabe in der Familie oder bei der Polizei, ob tatsächlich der echte Verwandte angerufen hat“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kriminalpolizei (K 23) ermittelt nun in dem Fall. Wer zwischen 13 und 15 Uhr fremde oder verdächtige Personen und Fahrzeuge in Elmshausen bemerkt hat, sollte sich unter 06252/ 7060. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018