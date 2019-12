Lautertalhalle geschlossen

Elmshausen.Die Gemeinde Lautertal hat gestern überraschend die Lautertalhalle in Elmshausen vorübergehend geschlossen. Wegen dringender Arbeiten an der Heizung und an der Lüftungsanlage werde die Sporthalle bis voraussichtlich nach den Winterferien gesperrt, teilte die Gemeinde auf ihrer Internet-Seite mit.

Als mutmaßlichen Termin für das Ende der Arbeiten wird die zweite Woche nach den Ferien genannt. Die Nutzer würden per E-Mail von der Wiederaufnahmemöglichkeit des Spiel-, Trainings- und Schulsportbetriebes informiert, heißt es weiter. Nicht betroffen von der Sperrung sind das Jugendzentrum und das Foyer der Halle. Diese könnten weiter genutzt werden, hieß es von der Gemeindeverwaltung.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde wegen Mängeln an den Sicherheitseinrichtungen die Sporthalle für mehrere Wochen geschlossen. Die in den 70er Jahren erbaute Einrichtung ist in die Jahre gekommen, weswegen es immer wieder Diskussionen um ihre Zukunft gibt. In dieser Woche hatte die GLL wieder vorgeschlagen, den Bau zu verkaufen und gegen eine moderne, kleinere Sporthalle zu ersetzen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019