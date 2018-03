LBL vermisst Lösungsvorschläge für die Krise

Lautertal.In seiner Rekord-Einbringungs-Rede zum Haushalt 2018 hat Lautertals Bürgermeister Andreas Heun „seinen Parteigenossen und der Grünen Liste Lautertal sowie den Bürgern erstmals die unverblümte Wahrheit im Spiegel vorgehalten.“ So bewertet die Lautertaler Bürgerliste Heuns Referat zum Etatentwurf in der Sitzung der Gemeindevertretung in der vorigen Woche.

Heun habe darauf hingewiesen,

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3744 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.03.2018