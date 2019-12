Lebkuchen und Bier für die Partnerstadt

Lautertal.Mitglieder des Lautertaler Verschwisterungsvereins APEG unter der Leitung von Gérard Pillas, dem Vorsitzenden der französischen Sektion, reisten zur Adventszeit in die Partnerstadt Jarnac in Frankreich. Es wurden Produkte aus Lautertal und Umgebung, darunter Bier, Weihnachtsglocken und Lebkuchen, für den Verkauf auf dem Marché de Noel (Weihnachtsmarkt) mitgebracht.

Groß war die Freude, dass auch Gäste aus der Partnerstadt Dogliani in Italien angereist waren. Dogliani ist sowohl mit Jarnac als auch mit Lautertal verschwistert.

Zwei Tage lang war das Team um den französischen Vorsitzenden Dominique Bourét am Stand der Jumelage tätig. Das Interesse der Weihnachtsmarktbesucher war dabei groß.

Aus allen Partnerstädten wurden an dem Stand typische Präsente angeboten: aus Donnacona in Kanada, Dalkeith in Schottland, Dogliani in Italien und auch aus Lautertal in Deutschland. So wird auch in diesem Jahr das eine oder andere Geschenk aus dem Odenwald unter einem Weihnachtsbaum einer Jarnacer Familie liegen.

Mit einem gemeinsamen Abendessen bei Familie Lalande, bei dem 14 Leute aus den Partnerstädten eingeladen waren, ging der Aufenthalt zu Ende.

