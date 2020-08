LED-Strahler für die Abendspiele des Meister-Teams

Reichenbach.Die Arbeiten an der neuen Flutlichtanlage am Sportplatz des frisch gebackenen Kreisoberligisten SSV Reichenbach sind abgeschlossen. Mitarbeiter einer Limburger Firma, ein offizieller Vertragspartner des Hessischen Fußballverbands, acht neuen LED-Fluter montiert. Die Firma ist erfahren auf diesem Gebiet, hat sie doch unter anderem schon die Fraport–Arena in Frankfurt mit der neuesten Technik versorgt.

Die Verantwortlichen des SSV Reichenbach hatten schon weit vor dem nicht unbedingt zu erwartenden erneuten Aufstieg Überlegungen angestellt, die inzwischen in die Jahre gekommene 41 Jahre alte Anlage aus dem Jahr 1989 auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Mit Zuschüssen vom Bundesumweltministerium, dem Landessportbund und der Gemeinde Lautertal wurde das Vorhaben jetzt in die Tat umgesetzt. Zudem hatte der Verein zu einer Spendenaktion aufgerufen, dem bereits einige Spender gefolgt sind.

75 000 Stunden Betriebsdauer

Die neuen Strahler, die auf die schon vorhandenen und sich noch in sehr gutem Zustand befindlichen sechs Masten verteilt werden, bieten einige Vorteile.

Hatten die alten Leuchtmittel in der Regel eine Lebensdauer von etwa 2000 Stunden und mussten fast jährlich reihum nach und nach mit einigem Aufwand ausgetauscht werden, garantiert der Hersteller für die neue Anlage zehn Jahre lang und für die neuen LED-Strahler wird eine Betriebsdauer von 75 000 Stunden angenommen, wie Fußball-Abteilungsleiter Peter Gehrisch berichtet. Ein gewünschter Nebeneffekt: Der Energieverbrauch kann trotz besserer Lichtverhältnisse um mehr als die Hälfte gesenkt werden. Zudem können die Strahler einzeln geschaltet werden, wenn einmal nicht der ganze Platz beleuchtet werden muss.

Wer das Projekt noch mit einer Spende unterstützen möchte, kann sich an den Förderverein des SSV Reichenbach wenden. fred

Info: Nähere Einzelheiten sind auf der Homepage ssv-reichenbach.de zu finden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020