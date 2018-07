Anzeige

Lautertal.Am Wochenende hat sich der Sommer auch in Lautertal eine Auszeit genommen. BA-Leser Helmut Lechner hat die angenehmeren Temperaturen dazu genutzt, um den Kaiserturm über Gadernheim zu erklimmen. Während eines kurzen Gewitterschauers entstand sein Bild mit Blick auf die Odenwaldhöhen.

Unsere Leserin Simone Emmerich hat den Sonnenuntergang in Gadernheim eingefangen. Auch auf dieser Aufnahme zeugen Wolkenberge noch von der Gewitterstimmung der vergangenen Tage, die letztlich aber keinen nennenwerten Niederschlag brachte. Es bleibt damit auch in Lautertal viel zu trocken. Auch in den kommenden Tagen ist – außer in lokalen Hitzegewittern – kein Regen zu erwarten. red