Letzter Bauabschnitt beginnt am Dienstag

Elmshausen.Die Bauarbeiten an der B 47 in Elmshausen gehen demnächst weiter: Wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilt, ist ab kommenden Dienstag, 20. August, beginnt am kommenden Dienstag, 20. August, die Sanierung der Fahrbahn im neunten und letzten Bauabschnitt der Maßnahme. Er liegt zwischen den Einmündungen zu den Straßen „Am Fischweiher“ und „Heckenwiesenweg“ und ist rund 200 Meter lang.

Eine Vollsperrung ist, anders als beim vorherigen Bauabschnitt, dieses Mal nicht nötig: Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt. Die Fertigstellung der Bauarbeiten auf dem Abschnitt und damit die Gesamtfertigstellung der Fahrbahnsanierung auf der Elmshäuser Ortsdurchfahrt sei für Ende Dezember dieses Jahres geplant, teilt Hessen Mobil mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019