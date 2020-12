Leuchtender Schneemann in Reichenbach

Reichenbach.Schnee ist auch am Schluss der Adventszeit noch nicht in Sicht. Zwar soll es an den Feiertagen zum Ende dieser Woche kühler werden. Mit nennenswerten Niederschlägen ist allerdings nicht zu rechnen, so dass der Wunsch nach einer weißen Weihnacht wohl wieder einmal unerfüllt bleiben wird – wie so viele Wünsche im Corona-Jahr.

In Reichenbach gibt es immerhin einen kleinen Ersatz: An der Nibelungenstraße grüßt dieser leuchtende Schneemann die Passanten. red/Bild: koe

