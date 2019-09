Lichtspektakel wird immer professioneller

Reichenbach.In diesem Jahr hat die 16. Auflage von „Felsenmeer in Flammen“ stattgefunden. Die Multimedia-Show am Naturdenkmal ist zwischenzeitlich zu einem Hotspot der Veranstaltungen in der Region geworden und nicht mehr wegzudenken. Längst hat sie überregionale Bedeutung erlangt und die Besucher kommen von weit her, um das besondere Schauspiel in den Felsen zu erleben. Einmal im Jahr verwandelt sich das

...