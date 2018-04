Anzeige

Die Lieder aus dem 13. und 14. Jahrhundert wie „Kume, kum Geselle min“ oder „Mein Gmüt ist mir verwirret“ begleiteten ebenfalls die Blockflöten. Der Text in mittelhochdeutscher Sprache wurde vorgetragen von Basssänger Arnold Schäfer. Bei „Kommt nun der Mai mit seiner Lust“, einem Lied aus dem Berliner Liederbuch von 1480, kamen auch Dudelsäcke zum Einsatz. In dem Liederbuch hatten Mönche und Nonnen aus den Klöstern in Schlesien Melodien gesammelt.

Der Chor und die Blockflöten spielten und sangen mehrstimmig „Innsbruck ich muss dich lassen“ von Heinrich Isaac aus dem 15 Jahrhundert. In Flandern geboren, arbeitete er als Komponist in Florenz und Innsbruck.

In Großbritannien arbeitete um die gleiche Zeit der Komponist John Downland. Beide waren so etwas wie Musikstars ihrer Zeit. Viele Besucher in Reichenbach hörten sie zum ersten Mal – und sie kamen gut an. Sopranistin Hechler begeisterte mit dem Mittelalterlied: „Nach meiner Lieb“ von Jakob Regnart, bei dem die Dudelsäcke sie begleiteten.

Für die Musiker war es an diesem warmen Tag ein echter Kraftakt, besonders das Publikum in der ersten Reihe spürte ihre Anstrengung. Ausschließlich von mittelalterlichen Gemshörnern gespielt wurde das Liebeslied „Amor Costante“ von Fabrizio Caruso aus dem 16. Jahrhundert.

Christine Hechler sang die Hochzeitskantate „Sich üben im Lieben“ von Johann Sebastian Bach. Es folgten Schön: „Ich liebe dich“ von Ludwig van Beethoven sowie Wolfgang Amadeus Mozarts „L’ameró saró“ und Johannes Brahms „All meine Gedanken, die ich hab“ sowie „Da unten im Tale läufts Wasser so tief“. Letzteres sang der Chor.

Lieder zum mitsingen

Nach der Pause spielten die Musiker den Volkstanz „Bayerischer Ländler“, den viele Auswanderer mit in ihre neue Heimat nahmen. Eine bayerische Volkstanzgruppe zeigte im Video auf der Leinwand, wie man ihn tanzt.

In Bilder umgesetzt wurde Harold Arlens und E.Y. Harburgs trostspendender Song: „Over the Rainbow“. Das Lied wurde 1939 für die Romanverfilmung „Der Zauberer von Oz“ geschrieben und von Judy Garland gesungen.

Mit dem Song „Can’t buy me Love“ der Beatles von Chor und Blocklöten ging es zu den Stücken, die viele Gäste mitsingen konnten. Dazu gehörte Werner Scharfenbergs „Seemann lass das Träumen“ und „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Cynthia Weil und Barry Mann. Mit dem Song landete die deutsche Schlagersängerin „Manuela“ 1963 auf Platz Eins der Hitparade; da sie Stimmlage und amerikanischen Akzent von Sängerin Connie Francis nachahmte.

Zu diesen Liedern gab es Videofilme in Schwarzweiß; viele im Publikum stimmten ein. Mit donnerndem Applaus und Jubelrufen bedankte sich das Publikum für das Konzert.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.04.2018