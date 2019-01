Lieder und Gebete aus Slowenien

Lautertal.„Kommt, alles ist bereit“: Mit diesem Aufruf laden die slowenischen Frauen ein zum diesjährigen Weltgebetstag.

Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohnern sind knapp 60 Prozent katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, praktiziert aber nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben.

Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte hinweg Knotenpunkt für den Handel und für Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit.

Bereits zu den Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der berüchtigten Balkanroute, auf der im Jahr 2015 tausende vor Krieg und Verfolgung flüchtende Menschen nach Europa kamen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein.

Am Freitag, 1. März, werden allein in Deutschland hundertausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit. Es ist noch Platz.

Auch in Lautertal beginnen die Vorbereitungen für den ökumenischen Gottesdienst der Kirchengemeinden Reichenbach, Gadernheim, Beedenkirchen und St. Andreas. Die Leitung der thematisch gegliederten Einstiegs-Abende liegt in diesem Jahr in Beedenkirchen, dort sind auch jeweils ab 19 Uhr die Treffen im Gemeindehaus Pfarrscheuer.

Eingeladen wird zunächst für Freitag, 1. Februar, zu Informationen über Land und Leute und dem Kennenlernen des Titelbildes. Am Mittwoch, 6. Februar, stehen dann die Gebetsordnung und die Bibeltexte im Mittelpunkt. Dekorationsmaterial für den Gottesdienst und für das gemeinsame Mahl danach soll am Donnerstag, 14. Februar, angefertigt werden.

An diesen drei Abenden lernen die Teilnehmer die neuen Lieder aus Slowenien kennen und auch Kostproben landestypischer Speisen und Getränke.

Gleich in der Kirche trifft sich die Gruppe am Mittwoch, 27. Februar, zur Vorbereitung des Gottesdienstablaufes. Der gemeinsame Lautertaler Gottesdienst in der evangelischen Kirche Beedenkirchen ist dann am Freitag, 1. März, ab 19 Uhr. In der Pfarrscheuer können die Gottesdienstbesucher sich anschließend über ihre Eindrücke aus dem Gehörten austauschen und die angebotene slowenische Vielfalt genießen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019