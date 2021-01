Linie 664 fährt einen Umweg

Lautertal.Wegen verengter Durchfahrten durch den Schnee und durch parkende Fahrzeuge am Straßenrand wird die Buslinie 664 zwischen Bensheim und Gadernheim bis auf Weiteres nicht mehr über Reichenbach nach Beedenkirchen fahren.

Die Haltestellen Beedenkircher Straße und Felsenmeer in Reichenbach sowie An den Römersteinen, Beedenkirchen-Mitte, Wurzelbach, Staffel und Kuralpe würden ab heute (Freitag) nicht mehr angefahren. Das teilte der Linienbetreiber, die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG), mit.

Halt nur noch an der Modaustraße

Die Linie 664 werde stattdessen von Reichenbach über Gadernheim und Brandau fahren und in Beedenkirchen an der Haltestelle Modaustraße halten, hieß es in der Mitteilung weiter. red

