Reichenbach.„Loben macht das Leben leichter“ ist das Thema bei nächsten Treffen in der Reihe Frauenfrühstück in Reichenbach. Die Landeskirchliche Gemeinschaft Lautertal und die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach laden dazu für heute (Mittwoch) ein.

Referentin ist Gretchen Hilbrands, Jahrgang 1963. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von Gießen. Nach dem Abitur, einer Berufsausbildung zur Heilerzieherin und einem Studium in Germanistik, Religions- und Sonderpädagogik für Behinderte hat sie sich nach einer Erziehungspause als Referentin selbstständig gemacht.

Erfahrungen im Ehrenamt

In Ehrenämtern hat sie hilfreiche Erfahrungen gesammelt, etwa in der Jugendarbeit, in der Studentenarbeit an der Freien Theologischen Hochschule Gießen, bei Aufbau und Leitung eines Frauentreffs in der Kirchengemeinde und in der Elternarbeit in Kindergarten und Schule.