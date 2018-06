Anzeige

In ihrer Mitteilung geht die Initiative auch auf die Sitzung der Gemeindevertretung am 16. Juni ein, zu der die LBL eine Anfrage zum Schmelzig eingereicht hatte. Dabei geht es im Besonderen um ein Loch in der Lauter-Brücke im Fischweiher. Dazu hatte Bürgermeister Andreas Heun erklärt, das Loch stamme von Sondierungen zur Stärke der Asphaltschicht und sei – anders als vorgesehen – bisher nicht geschlossen worden, weil dies im Zuge der Straßenbauarbeiten im Schmelzig geplant gewesen sei. Diese wurden aber nicht begonnen.

Die BI macht deutlich, dass die Erschließung des Neubaugebiets nicht aufgrund ihrer Klage und des darauffolgenden Urteils des Verwaltungsgerichtshofs gestoppt worden sei. Vielmehr habe der Investor im Schmelzig die Arbeiten bereits eingestellt, als der VGH eine Mediation zu einer außergerichtlichen Einigung vorgeschlagen habe, „obwohl zu diesem Zeitpunkt weder ein Baustopp verhängt worden, noch der Ausgang der Mediation oder des Klageverfahrens absehbar waren. Die Gründe für den Abbruch der Erschließung kennt nur der Investor. Warum das seit fast zwei Jahren in der Brücke befindliche Loch bis heute nicht geschlossen, sondern mit einer großen Stahlplatte abgedeckt ist, kann nur das Bauamt im Lautertaler Rathaus erklären. Hierzu teilte die Untere Wasserbehörde in Heppenheim bereits am 26. Oktober 2016 mit, dass das Loch nach Auskunft der Gemeinde Lautertal schnellstmöglich geschlossen werden soll. Drei Anfragen der BI beim Bauamt der Gemeinde zur Statik der Brücke wurden immer nur ausweichend beantwortet“, schreibt die Initiative abschließend. tm/red