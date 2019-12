Löschzwerge bastelten Engel aus Holz

Gadernheim.Bei einer Gruppenstunde der Gadernheimer Löschzwerge stand das jährliche Weihnachtsbasteln auf dem Programm. Die Kindergruppe der Gadernheimer Feuerwehr bastelte mit großer Freude aus Holzstücken, Wolle, Filz und Kordel kleine Engel, die abschließend noch hübsch mit Herzen und Sternen verziert wurden. Manche Jungs machten aus ihrem Engel allerdings lieber einen kleinen Bengel. Am Ende der Stunde hatte so jeder Löschzwerg einen einzigartigen Engel gebastelt, den er mit nach Hause nehmen durfte.

Im Anschluss an die Gruppenstunde gab es noch eine Überraschung für Tamino Schlapp. Er wechselt zum Jahresende von den Löschzwergen in die Jugendfeuerwehr Beedenkirchen. Nachdem Wehrführer Peter Degenhardt die Verabschiedungsurkunde verlesen hatte, stieg Tamino Schlapp als Löschzwerg in das große Löschfahrzeug und kam nach kurzer Zeit, mit einer Jugendfeuerwehr-Jacke bekleidet, wieder heraus.

Bei den Löschzwergen sind Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren willkommen. Die Treffen sind alle drei Wochen mittwochs in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. red

Info: Termine unter feuerwehr-gadernheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019