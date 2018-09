Löschzwerge besuchten die Berufsfeuerwehr

Gadernheim.Die Gadernheimer Löschzwerge besuchten vor kurzem die Berufsfeuerwehr in Darmstadt. Sven Dostal, der die jüngste Gruppe in der Feuerwehr betreut, hatte die Fahrt organisiert und einen Bus gemietet.

Am frühen Vormittag traf man sich zur Abfahrt am Jarnacplatz in Gadernheim. Die mit 24 Kindern, einigen Eltern und drei Betreuern große Gruppe wurde bereits erwartet. Peter Degenhardt und

...