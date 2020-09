Löschzwerge wechseln zur Jugendfeuerwehr

Winterkasten.Das Sommerfest der Feuerwehr Winterkasten ist wegen der Corona-Epidemie ausgefallen. In den vergangenen Jahren wurde dabei der Nachwuchs aus der Kinderfeuerwehr Löschzwerge – Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren – in die Jugendfeuerwehr übernommen. In diesem Jahr stand für zwei Kinder der Wechsel an: Jannek Pfeifer und Robin Steinmann wurden von der Leiterin der Löschzwerge, Simone Wendel, und ihrer Stellvertreterin Anja Weber an Jugendwart Christian Pfeifer und seinen Stellvertreter Max Höhl übergeben.

Die Winterkäster Löschzwerge treffen sich meist am ersten Montag im Monat von 17.30 bis 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus. red/Bild: Feuerwehr

